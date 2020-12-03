شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش بعد تكريم منى زكى: معجونة بالموهبة وإنسانة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة كندة علوش، على تهنئه صديقتها النجمة منى زكى بعد تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42، حيث تم منحها جائزة فاتن حمامة أمس الأربعاء خلال حفل الافتتاح.

ونشرت كندة، صورة لمنى زكى أثناء التكريم عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:"حبيبتى ألف مبروك التكريم، تكريم مستحق بجدارة على كل مشهد قدمتيه لانك كنت حاطة روحك فيه كل مشهد كوميدى أو تراجيدى فى السينما فى المسرح أو فى التلفزيون تستحقى التكريم وحب الناس وتقدير المختصين لأنك دؤوبة مخلصة شغوفة بفنك ومعجونة بالموهبة وإنسانة استثنائية".



كندة علوش

ووجهت النجمة منى زكى الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي أقيم أمس الأربعاء في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة: "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي".

وأضافت زكي: "تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالي، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمري ماسمعت صوت بالرقي ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدروة الي فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".

واختتمت منى أنها ممتنة أنها تعمل ممثلة وأن شغلانتها في مجال الفن، وسعيدة أنها عاشت حياة ناس كثيرة من خلال التمثيل.