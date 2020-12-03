شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف لـ منى زكى: فرحتينا وبكتينا بكل كلمة قولتيها وإنتى بتستلمى التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت رانيا يوسف على تهنئة النجمة منى زكى بعد تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42، بجائزة فاتن حمامة، ونشرت صورة من تكريمها، معلقة عليها "مبروك يا منى على التكريم.. فرحتينا وبكتينا بكل كلمة قولتيها وإنتى بتستلمى تكريمك وكأن كل ممثلة مصرية اتكرمت"، حيث غابت رانيا يوسف عن حفل الافتتاح، معلقة عبر حساباتها على السوشيال ميديا "إنتظرونى أنا مش جاى"، بشكل ساخر مستخدمة كوميك للنجم محمد هنيدى من فيلم وش إجرام.



رانيا يوسف

رانيا يوسف

وافتتحت في السابعة من مساء الأربعاء، الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، حيث شهد الحفل تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والتي تم منحها أيضا للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما كرم المهرجان في حفل الافتتاح أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.