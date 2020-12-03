شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايرس عن طليقها ليام هيمسورث: لا زلت أحبه أكثر من السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت مايلى سايرس متابعيها حول العالم حينما أطلقت تصريحات مؤخراً حول علاقتها مع زوجها السابق الممثل ليام هيمسورث، حين أكدت أنها رغم الانفصال منذ فترة طويلة إلا أنها لا زالت تحبه بصورة أكثر من السابق، مايلى وخلال حوارها مع المذيع هوارد ستيرن بأحد البرامج كشفت أن علاقتها هى وليام استمرت لمدة 10 سنوات كاملة، مشيرة إلى نشوب خلافات بينهما كادت تنهى العلاقة، لكن قررا فى النهاية الزواج عام 2018 خلال حفل ضخم، لكن ما هى إلا شهور فقط وانتهى الحلم بالانفصال عام 2019.



ليام ومايلى

وكانت النجمة العالمية مايلي سايروس تحدثت فى وقت سابق عن حزنها إزاء الانفصال عن ليام بتصريحات تناقلتها المواقع مثل هاربر بازار حين أكدت مايلى أن انفصالها عن ليام هيمسورث "حب حياتها" كان أشبه بالموت عندما تفقد حبا كبيرا وعميقا، ثم تابعت آنذاك سايروس قائلة : "أحيانا يكون "الموت" أسهل لأن مع الانفصال لا يزال الشخص يمشى على الأرض".

واحتفلت النجمة العالمية مايلي سايرس بمرور 7 سنوات على أغنيتها الشهيرة Wrecking Ball التي طرحتها في 2013 ونجحت في حصد شعبية كبيرة لها، حيث حققت الأغنية أكثر من مليار و88 مليون مشاهدة حتى الآن عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، ونشرت سايرس مقطع فيديو قصير من أغنيتها Wrecking Ball، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتبت: "7 سنوات منذ طرح الأغنية، مفهومي تغير تماما منذ طرح الاغنية، تبدو لي وكأنها منذ زمن طويل، شكرا لكل الدعم الذي قدمه إلى الجمهور منذ ذلك الوقت وحتى الآن، ممتنة لكم وللأبد".