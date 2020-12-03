نتفلكس تعمل على نسخة يابانية من La Casa de Papel

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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من المنتظر أن تنتج شبكة "نيتفلكس" نسخة كورية من السلسلة الإسبانية La Casa de Papel، التي حققت نجاحا عالميا.

حظي المسلسل الدرامي الإسباني الإجرامي، والذي أصدرته "نيتفلكس" عام 2017، بنجاح عالمي منذ إطلاقه، حيث شاهد الموسم الرابع ما يقارب الـ 65 مليون مستخدم لـلمنصة في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأربعة الأولى بعد إطلاقه في أبريل.

وتأمل كوريا الآن في تكرار هذا النجاح من خلال إطلاق نسخة جديدة طال انتظارها من المخرج "كيم هونغ سون"، الذي كان وراء العديد من الأعمال الدرامية من نوع الجريمة بما في ذلك “Voice”و “Liar Game”.

وصرَّح المنتج التنفيذي "أليكس بينا"، مبتكر La Casa de Papel: "طور المبدعون الكوريون لغتهم وثقافتهم السمعية والبصرية لسنوات".

وتابع: "لهذا السبب أجد أنه من الرائع أن يكون عالم" La Casa de Papel "جذابًا جدًا لمنشئي المحتوى الكوريين لإجراء تعديلاتهم الخاصة، ويبدو لي أيضًا أن وقوع الحدث في كوريا يمثل علامة فارقة، ويسعدني حقًا القيام بها ". ومن المقرر أن تتكون النسخة الجديدة الكورية من 12 حلقة، لكن لم يذكر بعد موعد الإطلاق أو العنوان الرئيسي للمسلسل.