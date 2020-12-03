شكرا لقرائتكم خبر عن توم إيفانز ونيكول شيرزينجر فى لوس أنجلوس من أجل البحث عن منزل جديد..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة نيكول شيرزينجر ستنتقل بعلاقتها إلى المستوى التالى مع صديقها توم ايفانز، بعد علاقة بدأت قبل عام وشهرين، حيث التقطت عدسات المصورين عدة صور للثنائى معاً أثناء رحلتهما فى لوس أنجلوس، بهدف البحث عن منزل جديد يقيمان به.

نيكول شيرزينجر تقرير الديلى ميل أضاف أن نيكول وتوم يحاولان أن يستقرا فى لوس انجلوس بعدما قضى أغلب العام الجارى داخل مدينة لندن مسقط رأس توم ايفانز.

ويأتى هذا الظهور بعدما أكدت نيكول فى تصريحات سابقة لموقع ذا ميرور أنها تريد عائلة مع توم، وسط مزاعم بأن الزوجين يحاولان بالفعل إنجاب طفل، حيث قالت نيكول عن توم أنه رجل أحلامها.



توم ونيكول

وكانت النجمة العالمية نيكول شيرزينجر ظهرت مع صديقها توم إيفانز البالغ من العمر 35 عاما، حيث شوهدت بصحبته في بيفرلي هيلز، مساء الجمعة، وذلك بعد أيام من بحثهما على منزل لشرائه، وخطفت نيكول شيرزينجر الأنظار فى الذكرى السنوية الأولى التى تجمعها مع توم إيفانز، حيث ارتدت فستانا طويلا، بينما كانت تتحدث مع صديقها، كما حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد. وأكملت إطلالتها الأنيقة بحذاء ذو كعب عالٍ أسود، وأمسك حقيبة سوداء في إحدى يديها، وحافظت ارتداء إكسسواراتها من خلال الأقراط الحلقية الذهبية وسلسلة أنيقة.

كما التزم صديقها توم إيفانز أيضًا بقواعد السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال ارتداء كمامة لحماية نفسه مع الفيروس التاجى، كما ارتدى لاعب جلاسكو ووريورز السابق طاقمًا أسود بالكامل.