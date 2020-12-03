شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده لجمهورها: أنا عيانة ومخبية عليكم ادعولى أبقى كويسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة فيفى عبده عن مرورها بأزمة صحية فى الوقت الحالى دون ذكر تفاصيل، حيث ظهرت فى فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وهى ترتدى ملابس سوداء ونظارة شمسية، وتقول به: "وحشتونى جدا وادعوا لى لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة فى ربنا إنه يشيل عنى وأطلع لكم واشوفكم".



فيفي عبده

وتابع: "ادعوا لى إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه.. بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول"، وتفاعل الجمهور معها وتمنوا لها الشفاء العاجل والعودة للتفاعل معهم كعادتها.

الفترة الماضية أثارت الفنانة فيفى عبده الجدل، بعدما ظهرت في فيديو جديد لها على حسابها بموقع انستجرام مرتدية الحجاب وكشفها عن إصابتها بدور برد شديد منعها من القدرة على الكلام وكان هذا السبب وراء اختفائها الفترة الماضية، وكذلك غيابها عن حضور عدد من المناسبات منها حفل زفاف الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين.

ظهور فيفى عبده بالحجاب ليس جديدا عليها، حيث اعتادت على الظهور به سواء على السوشيال ميديا وكذلك أثناء حضورها جنازات الفنانين، حيث ظهرت في فيديو سابق على انستجرام مرتدية الحجاب حيث كانت ذاهبة إلى طبيب الأسنان، ليس ذلك فقط بل وقدمت فيفى العديد من الأدوار التي تطلبت منها ارتداء الحجاب.