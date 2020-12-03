شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يخطف الأنظار فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم خالد سليم جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمجموعة صور له من افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 42، حيث جاءت إطلالته مختلفة ببدلة توكسيدو باللونين الأبيض والتركواز، كما نشرت الراقصة الأستعراضية جوهرة صورة جديدة لها من على السجادة الحمراء مع النجم خالد سليم، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :" أجمل حفل افتتاح مع شخص مدهش".



اطلالة خالد سليم



اطلالة خالد سليم



خالد سليم



اطلالة خالد سليم



خالد سليم



خالد سليم



جوهرة

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتي يوم 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة"..