شكرا لقرائتكم خبر عن شيريهان: قلبى فرحان وفخور بتكريم منى زكى ووحيد حامد فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة شيريهان عن سعادتها الكبيرة بتكريم النجمة منى زكى والسيناريست الكبير وحيد حامد فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ42، حيث تم منح مني زكي جائزة فاتن حمامة، ومنح وحيد حامد جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وكتبت شيريهان عبر حسابها بموقع "تويتر"، "قلبى فرحان وفخور بتكريم منى زكى ووحيد حامد فى الدورة الـ 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى تستحقوا 1000 تكريم وتكريم".



شيريهان

وحرصت النجمة منى زكى على توجيه الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي يقام اليوم في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة، "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي".

وأضافت منى زكى، "تكريمى باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالي، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمري ماسمعت صوت بالرقي ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدروة الي فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".

بينما قال وحيد حامد، "أشكر حضراتكم جدًا، علشان أنتوا من عشاق السينما، إلى أنا حبيتها بقدر كبير جدًا من الإخلاص والتفاني، وأعتقد إن أنا ممكن تفتكروني أفلام أسعدتكم بقدر ما، أنا بشكر كل الذين تعلمت منهم، وكل واحد اتعلمت منه أو علمني، هما كتير علشان المشوار طويل، وكان من الصعب جدًا، إن أنا أقف في مكاني ده لولا حبكم، ولولا دعمكم، ولولا حبكم للسينما وللمخلصين للسينما".