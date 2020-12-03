موعد عرض "عودة ضرغام" أحدث مسرحيات نجوم "مسرح مصر"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يقدم الفنان أشرف عبد الباقي ونجوم فرقة "مسرح مصر"، أحدث عروضهم المسرحية "عودة ضرغام"، في الثامنة من مساء غدا الجمعه على قناة mbc مصر.

مسرحية "عودة ضرغام"، تدور أحداثها حول البحث عن أحد الأشخاص المتورط في جريمة، ويختبئ في أحد المنازل بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية مع الفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.