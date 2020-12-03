إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي إطلالته في افتتاح القاهرة السينمائي

حرص الفنان إسلام إبراهيم على توجيه رسالة لمنتقدي إطلالته في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "إبراهيم" عبر صفحته قائلًا : "مالها البدلة يا جماعة مش فاهم.. ولا عشان انا اللي لابسها فمنحقك تشتم وتجرح حتي لو انا ما اساءتلكش في حاجة او غلطت فيك اللبس ده حرية شخصية البدلة كحلي في ابيض عادية جدا انا شايفها حلوة ومازلت شايفها حلوة".
وأضافت : "بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدا ومشاي حد يتحملها والتنمر اللي بيتعرضولوا الفنانين بقي لا يحتمل.. ومحدش يقولي متردش انت شخصية عامة انا في الاول والاخر بني ادم وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي او في ربنا".
وتابعت : "اكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعي بفضل ربنا في ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس ربنا يخليكوا ليا ويكتر من امثالكم".
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