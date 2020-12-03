"في أقل من 24 ساعة..تامر حسني يتصدر "يوتيوب" بأغنية "الدنيا فيلم

تصدّر الفنان تامر حسني، بأغنية "الدنيا فيلم"، المركز الثالث في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها.

الأغنيةمن كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع چان ماري رياشي، وتقول كلماتها"افتحوا من تاني الستارة .. وإملوا الدنيا بالإضاءة .. وإفرشوا ميت سجاده حمراء .. هنعيش كإننا في الأفلام .. وكل واحد بطل في قصة حياته، مالدنيا اصلا زي فيلم اكشن رومانسي دراما كوميدي .. وكل واحد عنده حلم امتا هيجي الدور عليه ويمضي والأحداث، هتلف لفة والكل هيختار منها دوره في اللي هيتعمله زفة والي

الكلام وقف في زوره .. يلا كأنه يوم وعدي وننسي كل صعب فات واهو نعتبره بقا صدة ردة من غير ما نعيش في فلاش باكات".

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تعتبر "الدنيا فيلم"، هي الأغنية الافتتاحية لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، الذي بدأ مساء أمس الأربعاء وتستمر فعالياته إلى الخميس القادم الموافق 10 ديسمبر، في دار الأوبرا المصرية.

يذكر أن آخر إصدارات حسني الغنائية، كانت من خلال أغنية "نفس النهاية"، التي تم طرحها

خلال نوفمبر الماضي، وسجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبد السلام.

بدأت فعاليات الـ"ريد كاربت" لمهرجان القاهرة السينمائي مساء أمس الأربعاء، حيث شهدت حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، مع الإلتزام بإجراءات الوقائية ضد كورونا والإلتزام بارتداء الكمامة.

تستمر فعاليات المهرجان حتى الـ 10 من ديسمبر الجاري، يمنح المهرجان فى الحفل جائزة فاتن حمامة للتميز، للفنانة منى زكي تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، كذلك

تهدى جائزة الهرم الذهبى التقديرية للكاتب القدير وحيد حامد لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وكذلك تكريم الكاتب والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التى استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.