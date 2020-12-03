شاهد.. منة شلبي تتألق بالأسود في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة منة شلبي متابعيها مجموعة صور جديدة لها من حفل افتتاح الدورة الـ 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشرت"منة" صور لها من المهرجان، وعلقت عليه قائلة:"ليلة رائعة تحتفل بالسينما والأصدقاء والموجهين، من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أنه تم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته

الـ 47 مساء أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي من المقرر أن تستمر فعاليته حتي 10 من الشهر الحالي.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال منة شلبي فيلم "تراب الماس"، بطولة آسر اسين، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، إياد نصار، شيرين رضا، الفيلم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.