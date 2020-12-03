"النهار" تعتذر عن حلقة صيد الحيوانات لريهام سعيد

أعلنت شبكة قنوات النهار اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير "، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.
وتؤكد شبكة قنوات النهار أن الحلقة تم رفعها من على جميع المنصات التابعة للشبكة بما فيها يوتيوب وسوشيالميديا.
وتشير الشبكة الى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتدعم حقوق الحيوانات لما لها من قيمة متأصلة في الحياة، أبرزها العيش دون قسوة ومعاناة، وحرصها كذلك على الدعوة لاتخاذ اي تدابير احترازية مرتبطة بحقوق الحيوانات، بهدف حمايتها وعدم ترويعها.
وكانت الشبكة قد تابعت باهتمام بالغ، ما نقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية،وتقدر غضبهم على عرض مشهد الصيد.
يذكر أن اثارت الإعلامية ريهام سعيد غضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الحيوانات خلال حلقة برنامجها أمس، المذاع على قناة النهار.
الجدير بالذكر انه بدأت الأثنين، أولى حلقات برنامج "صبايا الخير" للإعلامية ريهام سعيد، وذلك في تمام تمام الساعة الثامنة ونصف مساء.
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