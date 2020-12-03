الليلة.. محمد العلايلي وفرقة "الطرب العربي" في ضيافة قصر بشتاك

يُقيم مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفل "فرقة الطرب العربي" للمطرب محمد العلايلي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

ومن المقرر ان تُقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر الأغنيات المصرية لكبار عمالقة الفن المصري منها: "طاير يا هوى" لمحمد رشدي، ورائعتي الموسيقار محمد الموجي "أكدب عليك" للسيدة وردة، "أوعى تكون بتحب" لمحرم فؤاد،

"بحلم بيك" لعبد الحليم حافظ، "وحياتك يا حبيبي" لسيد مكاوي .. وغيرها من الأعمال الغنائية.

والجدير بالذكر أن فرقة "الطرب العربي" أسسها المطرب محمد العلايلي الذي تخرج في المعهد العالي للموسيقى العربية، وقدم العديد من الحفلات بمكتبة الإسكندرية، نادي سموحة، دار الأوبرا المصرية، قصر المانسترلي، قصر بشتاك.. وغيرهم".