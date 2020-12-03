بالصورة – طرح البوستر الرسمي لـ”جمال الحريم” بطولة نور

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت شركة “سينرجي” البوستر الدعائي الأول لمسلسل “جمال الحريم”، الذي تقوم ببطولته الفنانة نور اللبنانية، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتصدرت نور البوستر الدعائي بمفردها، حيث تجسد خلال الأحداث دور “مذيعة” تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال المألفة من 45 حلقة، وهو من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي وبطولة خالد سليم، ونور اللبنانية، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وفراس سعيد، وحازم سمير، وكريم عبد الخالق وغيرهم.