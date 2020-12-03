بصورة من مرحلة شبابها.. شريهان حديث السوشيل ميديا

متابعة بتجـــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستقرام” صورة قديمة للفنانة المصرية شريهان أثارت إعجاب عدد كبير من المتابعين. وظهرت فيها في سنوات شبابها بإطلالة طبيعية جداً من دون أي تعديل أو لمسة مكياج.

وهذا ما لاحظه الكثيرون وأشاروا إليه في تعليقاتهم ومما كتب فيها: “لكل زمان حلاوة وحلوين وشريهان في زمانها كانت قنبلة من الحلاوة والجمال” و” هذا الجمال الطبيعي” و”بدون ماكياج، كله طبيعي، ركزوا شوي، الحواجب، الفم، الأسنان، البشرة، والدقنز هلأ كل هاي الأشياء عم يشوهوها وبيسموها تجميل. احمدي ربك يا شيريهان إنك مش من جيل النجوم الحديث”.

ويشار إلى ان الفنانة المصرية كشفت في قت سابق انضمامها الى مجموعة النجوم الذين أعلنوا تبرّعهم بمقتنياتهم المميزة لصالح المزاد الخيري الذي سيُقام في لندن من 7 كانون الأول (ديسمبر) الجاري (2020) حتى 15 منه تحت عنوان “إلى بيروت مع حبي” وذلك لدعم المتضررين من انفجار بيروت الذي وقع في 4 آب (أغسطس) الماضي.

وتبرعت لهذه الغاية بفستان من الحرير من تصميم المصمّم السعودي الشهير عدنان أكبر وكانت ارتدته أثناء تقديمها فوازير “ألف ليلة وليلة” في العام 1987 وذيّلته بتوقيعها. ومن المقرر أن يعرض بمبلغ يتراوح بين 18 و 25 ألف جنيه إسترليني.