وجبات عشاء.. الادعاء الياباني يطالب شينزو آبي بالفواتير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى الادعاء العام باليابان إلى استجواب رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بشأن اتهامات لمجموعته السياسية بإنفاق غير قانوني على وجبات عشاء.

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن "الادعاء العام قرر إقامة دعوى بشأن سكرتير حكومي تابع لآبي بسبب عدم تسجيل الدخل والنفقات المتعلقة بحفلات العشاء".

وقال الادعاء إن "إجمالي الإيرادات والتكاليف غير المعلنة في تقارير الصناديق السياسية ربما تتجاوز 40 مليون ين (383 ألف دولار)".

من جانبه، قال آبي للصحفيين في البرلمان، الخميس، إنه "لم يسمع" بطلب ممثلي الإدعاء .

ويحتمل أن يوجه التطور في الأحدث ضربة لخليفته رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الذي كان يشغل منصب أمين مجلس الوزراء في عهد آبي.

ونفى آبي، الذي أصبح أطول رئيس للوزراء في المنصب بالبلاد قبل أن يتنحى في سبتمبر/أيلول الماضي لأسباب صحية، ارتكاب أي مخالفات.