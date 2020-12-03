تراند اليوم : فنان شهير يأكل الموز بطريقة غير لائقة مرتديًا زيًا نسائيًا



أثار الفنان العالمي هاري ستايلز الجدل من جديد بعد تصدره غلاف مجلة Variety الأميركية فيما يبدو أنه رد على الانتقادات الواسعة النطاق التي طالته من قبل عدد كبير من الشخصيات خصوصاً السياسية منها وبعض المتزمتين لإطلالته الأنثوية على غلاف فوغ مؤخراً.

وتقصد هاري أن يتم التقاط صورة له وهو يتناول موزة بطريقة تحوي إيحاءاً جنسياً وعلق عليها ساخراً :"أعد لي الرجال المكتملي الذكورة".

وكان هاري ستايلز علق على ارتدائه فستاناً على غلاف فوغ قائلاً :" عندما تزيل عبارة "توجد ملابس للرجال وهناك ملابس للنساء"، بمجرد إزالة أي حواجز، من الواضح أنك تفتح الساحة التي يمكنك اللعب فيها".

وتابع: "أذهب إلى المتاجر أحيانًا، وأجد نفسي أنظر إلى ملابس النساء معتقدا أنها مذهلة إنه مثل أي شيء - في أي وقت تضع فيه حواجز في حياتك، فأنت تقيد نفسك فقط. هناك الكثير من البهجة في اللعب بالملابس لم أفكر مطلقًا كثيرًا في معنى ذلك - لقد أصبح مجرد جزء ممتد من إنشاء شيء ما"





