تراند اليوم : شمس الكويتية تخرج عن شعورها وترد: اخرسوا وإلا أطلق لساني عليكم



خرجت المطربة الكويتية شمس، عن شعورها وردت على منتقدي أهل حائل من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن ما يحدث ضد حائل من إساءات يقف خلفها أشخاص ممولين ويسعون للإساءة لها.

وقالت “شمس” في مقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”: “من زمان والآن هذا المكان كَبَر لدرجة إن حائل بالنسبة لي صارت شيء خاص؛ فالآن لو أحد بيجيب سيرتهم من المشاهير أو من العالم اللي صوروا أهل حائل الناس اللي ما يستقبلون أحد ما يكرمون أحد أقولهم اخرسوا”.

وأضافت: “إنتوا ولا كلمة اللي يجيب سيرة حائل وأهل حائل، أنا ما أطلق لساني إلا بالمناسبات ولو طلقت لساني بطلع مين بيدعمكم ومين وراكم ومين اللي جالس يمولكم ويضخكم في السوشيال ميديا ومسويكم على خلق الله”.