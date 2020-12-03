وفاة لاعب فريق الحكمة بيروت لكرة القدم محمد علي فحص

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 11:16 صباحاً - منذ 25 ثانية محمد علي فحص توفي لاعب فريق الحكمة بيروت لكرة القدم محمد علي فحص (22 سنة) إثر نوبة قلبية مفاجئة صباح اليوم. وأعلن نادي الحكمة وفاة فحص، مؤكّدًا أنّه خسر برحيله لاعبا وابنا من عائلته الصغيرة والكبيرة. وتقدّم نادي الحكمة الرياضي بالتعازي لأسرة النادي وجمهوره وعائلة اللاعب وعائلة كرة القدم اللبنانية.

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