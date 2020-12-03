بالصور – ابن شعبان عبد الرحيم يتحول إلى نسخة منه

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متابعة بتجــــــــــرد: تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخميس عبد الرحيم وأخرى لوالده الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم. وبدا أن الإبن اعتمد إطلالة جعلته نسخة طبق الأصل من الأب. وهذا ما ركز عليه الكثير من المتابعين في تعليقاتهم.
ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق خميس أغنية عنوانها “ما بحبش الصهاينة وبكره أسرائيل” وهي مماثلة لتلك التي أطلقها والده واشتهر بها خلال مسيرته. وتساءل الكثيرون عما إذا كان الفنان الشاب سيقلد الأخير بشكل تام أم أنه سيرسم خطاً فنياً خاصاً به.
واعتبر بعضهم إصدار الأغنية رداً على الفنان المصري محمد رمضان إثر انتشار صورة جمعته وفنان إسرائيلي مع ما أدى إليه هذا من تطورات.
ويذكر ان شعبان رحل عن عالمنا منذ نحو عام تقريباً أي في شهر كانون الأول (ديسمير) 2019 بعد صراع مع المرض لم يدم لمدة طويلة. وحضر مراسم العزاء حينها السياسي المصري الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي غنى له والفنان هاني شاكر وآخرون.
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