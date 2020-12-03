تكريم منى زكي بجائزة “فاتن حمامة”.. ومنة شلبي تُضحك الحضور

متابعة بتجـــــــــــرد: كرمت الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنانة منى زكي، بجائزة التميز فاتن حمامة عن إنجازاتها في عالم الفن.

وقدمت الفنانة منة شلبي الجائزة لمنى زكي ووصفتها بأجمل الكلمات وقالت: “أنا سعيدة جداً لأنني أقدم هذا التكريم تحديداً، لأنه تكريم لممثلة كبيرة وموهبة كبيرة فتحت الباب لجيل كامل، حبيبة قلبي وصاحبتي وعشرة العمر، والأهم موهبتها الكبيرة عينيها اللي بتحكي”.

وأضافت منة: “والأهم إن المحظوظة اشتغلت مع أحمد زكي مرتين” مما أثار حالة من الضحك بين الحضور.

وعبرت النجمة منى زكى عن سعادتها، مؤكدةً أن تكريمها بجائزة فاتن حمامة في هذا المهرجان المهم هو شرف كبير لها، وقالت: “تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده شرف كبير أوي، وكمان تكريمي بالدورة اللي فيها أستاذ وحيد حامد ده شرف مش عادي”.

وحرصت على توجيه الشكر للقائمين على المهرجان مؤكدةً أنها استفادت من جميع الأشخاص الذين عملت معهم، وأنها ممتنة لأنها ممثلة ولأنها عاشت حياة أناس آخرين من خلال مهنتها.

وخلال حديثها بدت منى ومشاعر الفرح المختلطة بالتأثر تظهر عليها، بينما ظهر زوجها الممثل أحمد حلمي وهو ينظر إليها بفخر وإعجاب.

وتألقت منى زكي خلال المهرجان بفستان مخملي طويل أحمر اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها معتمدةً مكياجاً جذاباً.