أبطال "القاهرة كابول" ينتهون من تصوير مشاهد الغردقة ويعودون للقاهرة لاستكمال المسلسل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادى فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب من مدينة الغردقة، بعد تصوير المشاهد الخارجية، حيث صور فريق العمل على مدار 4 أيام داخل الصحراء ومشاهد أخرى على البحر، ويستكمل فريق العمل التصوير فى القاهرة بدءًا من يوم السبت، باقى المشاهد الداخلية، حيث من المقرر أن تسافر أسرة المسلسل لدولة أوروبية خلال الأيام المقبلة لتصوير آخر المشاهد فى العمل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.
مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.
وتعتمد أحداث "القاهرة كابول" على 3 شخصيات رئيسية، هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلاً عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.
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