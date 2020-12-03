صور| "ضحك ولعب وجد وحب" بإفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، برئاسة السيناريست محمد حفظي، وهو الحضور الأكثر للمهرجان منذ سنوات.

ونرصد لكم أبرز اللقطات والمشاهد التي وقعت خلال حفل الإفتتاح في السطور التالية:

قبلة الفيشاوي لزوجته

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة زوجته نادية كامل، ليقبلها على الريد كاربت أمام عدسات المصورين.

فستان إلهام شاهين

اعتادت الفنانة إلهام شاهين، على الظهور بفساتين غامقة وسوداء منذ وفاة والدتها، ولكن ظهرت بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 بإطلالة مختلفة على الريد كاربت، وعلقت: "الفستان تصميم مصمم ليبي واختيار جرئ ليا، أنا دايمًا بميل للألوان الغامقة والأسود والحقيقية أنا مبسوطة بيه أوي، وأول مرة ألبس كدا".

بكاء النجمات أثناء كلمة وحيد حامد

انهمرت دموع عدد من الفنانات خلال كلمة السيناريست الكبير وحيد حامد على خشبة مسرح حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، التي ألقاها عقب تسلمه جائزة الهرم الذهبي التقديرية، التي سلمها له المخرج الكبير شريف عرفة، وكنوع من الجدية والتفاعل مع الموقف إنهالت دموع الفنانات "يسرا ونيللي كريم وعلا رشدي ومنة شلبي ولبلبة وإلهام شاهين".

دخول آسر ياسين بخوذة موتوسيكل

حاول الفنان آسر ياسين، مداعبة ولفت إنتباه الكاميرات إليه خلال حضوره حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، حيث تواجد على الريد كاربت، وهو ممسكًا في يده "خوذة" موتوسيكل.

فساتين النجمات الجريئة

ظهرت عدد من الفنانات، بفساتين جريئة على الريد كاربت، خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ومنهم هنا الزاهد، وريموشكا، وبشرى ومي الغيطي وإلهام شاهين ومي سليم ونسرين طافش و نيللي كريم .

أول ظهور لأحمد فهمي بعد أزمة شيكابالا

ظهر الفنان أحمد فهمي، بصحبة زوجته الفنانة هنا الزاهد، بحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 ، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع شيكابالا لاعب نادي الزمالك بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تقبيل زوج عبير صبري يدها

حضرت الفنانة عبير صبري، حفل الافتتاح بصحبة زوجها، الذي حرص على تقبيل يدها أمام الكاميرات، تعبيرًا عن حبه لها.

حضور النجوم

حضر عدد كبير من النجوم حفل إفتتاح مهرجان القاتهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 من الفنانين: "تامر حسني وأحمد السقا وأحمد حلمي وهاني رمزي وشريف منير وجمال سليمان وشريف رمزي وأحمد الفيشاوي وأحمد فهمي واسر ياسين وعمرو يوسف وكريم محمود عبد العزيز".

ومن الفنانات: "يسرا ومنى زكي ومنة شلبي والهام شاهين وانجي المقدم وامينة خليل وياسمين صبري وهبة مجدي ونيللي كريم وشيرين رضا وبشرى وريهام ايمن ودرة وعبير صبري وهنا الزاهد ونرمين الفقي ومي سليم وميس حمدان ولبلبة ".

وأُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

وكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.