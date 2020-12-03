ريهام أيمن تكشف موعد عودتها للتمثيل.. وتؤكد: "ولادي سبب غيابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ريهام أيمن، عن موعد عودتها للتمثيل من جديد بعد إعتزالها عنه منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وقالت ريهام، خلال حضورها حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 ، بصحبة زوجها الفنان شريف رمزي، عبر قناة "دي إم سي": "متوقفة عن التمثيل بسبب ولادي مش شريف".

وأضافت: "نفسنا أنا وشريف نعمل حاجة مع بعض، بس مستنية العيال تكبر شوية، وأرجع أشتغل تمثيل تاني".

وأُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

وكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.