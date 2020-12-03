ماسك يكشف موعد إرسال البشر إلى المريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 9 ثواني

قال الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أن شركته المتخصصة في عالم الفضاء، “سبيس أكس” ستكون قادرة على إرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2026 على أقصى تقدير.

وفي مقابلة مع دار النشر الألمانية “آكسل سبرينغر” أشار ماسك إلى احتمال أن يكون موعد وصول البشر إلى المريخ في وقت أقرب من 2026.

“نريد إرسال مركبة غير مأهولة هناك (إلى المريخ) بعد عامين”، قال ماسك.

وأضاف “إذا كنا محظوظين فربما (نصل إلى المريخ) بعد أربع سنوات”.

وقال ماسك إنه يرغب بتطوير تكنولوجيا تجعل حياة الإنسان “متعددة الكواكب”، وإنه يريد أن يرى قاعدة على القمر و”مدينة على المريخ”.

وأكد “أظن أن من المهم أن نبذل كل ما بوسعنا لنمتلك مدينة مكتفية ذاتيا على سطح المريخ في أقرب وقت”.

وكان ماسك قد طرح عام 2015، فكرة وضع مدينة على سطح المريخ بعد هبوط صاروخ ناجح بواسطة شركته.

وقال ماسك في وقت سابق إنه “على الأقل، في المستقبل، عندما تكتشف حضارة ترتاد الفضاء أنقاضنا ستنبهر بأن البشر وصلوا إلى هذا الحد”.

ونشر ماسك ورقة بحثية في يونيو 2017 حول جعل البشرية متعددة الكواكب، ووضع خططا لوجود ما يصل إلى مليون شخص على المريخ.

وفي عام 2018، قال الرئيس التنفيذي لشركتي سبيس أكس وتسلا، إن هناك “فرصة بنسبة 70 بالمئة” للانتقال إلى المريخ، ولكن مع التحذير من وجود “فرصة جيدة” للموت في الطريق إلى الكوكب الأحمر.

واكتشف باحثون أن كوكب المريخ كان مليئا بالمياه قبل وجود الحياة على الأرض.