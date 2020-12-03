كريستيانو رونالدو يسجل الهدف 750 في مسيرته الكروية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن النجم البرتغالي مهاجم فريق يوفينتوس كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 35 عاما من تسجيل الهدف 750 خلال مسيرته الكروية في الملاعب الأوروبية .

وسجل رونالدو الهدف 750 في مسيرته خلال الفوز 3-صفر على دينامو كييف اليوم الأربعاء، بينما أصبحت ستيفاني فرابارت أول سيدة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز فيديريكو كييزا هدفه الأول على الإطلاق في دوري الأبطال كما هز ألفارو موراتا الشباك فيما حقق رونالدو إنجازا آخر لكن الهدف جاء عندما اصطدمت الكرة بقدمه.

وسجل رونالدو، البالغ عمره 35 عاما، 450 هدفا مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و102 مع البرتغال مقابل 75 هدفا مع يوفنتوس وخمسة أهداف فقط مع فريقه الأول سبورتنج لشبونة.

ومع ضمان يوفنتوس التأهل في المجموعة السابعة وخروج دينامو كييف كان التركيز على فرابارت لكن السيدة الفرنسية لم تظهر كثيرا في إشارة جيدة لأداء أي حكم.

وأشهرت فرابارت، التي قادت مباراتها الأولى في دوري الدرجة الأولى الفرنسي في أبريل 2019، البطاقة الصفراء ثلاث مرات وتجاهلت مطالب الفريق الأوكراني بالحصول على ركاة جزاء بعد تدخل من ليوناردو بونوتشي على بنجامين فربيتش.

وتقدم يوفنتوس، صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 12 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة، في الدقيقة 21 عندما حول كييزا تمريرة أليكس ساندرو العرضية بضربة رأس في المرمى.

وهذا هو الهدف الأول لكييزا ويأتي بعد أكثر من 20 عاما من هدف والده إنريكو كييز الأخير مع فيورنتينا في مرمى بوردو.

وسدد رونالدو في القائم في الشوط الأول لكنه هز الشباك في الدقيقة 57 محرزا هدفه العاشر في ثماني مباريات هذا الموسم.

وأرسل كييزا تمريرة عرضية منخفضة أبعدها الحارس جورجي بوشتشمان لترتد من موراتا وتصطدم في رونالدو إلى داخل الشباك. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وساهم كييزا في الهدف الثالث إلى موراتا في الدقيقة 66.