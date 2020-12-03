شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يشارك فى بطولة "اللى ملوش كبير" مع ياسمين عبدالعزيز والعوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم خالد الصاوى لأسرة مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث وقع الصاوى أمس على عقود انضمامه، ليجسد دوراً محورياً فى العمل، الذى يضم عدد كبير من الفنانين.

وبدأ مخرج العمل مصطفى فكرى التحضيرات الأخيرة للمسلسل، المقرر انطلاق تصويره منتصف الشهر الجارى، عقب الانتهاء من كافة التعقدات والتفاصيل الأخيرة للعمل، الذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعى.

خالد الصاوى ينتظر عرض فيلمه "30 مارس"، الذى انتهى من تصويره مؤخرا، ويشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وصبرى فواز، وعدد كبير من الفنانين، تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.

كما أوشك الصاوى على الانتهاء من تصوير مسلسل "القاهرة كابول"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى البطولة كل من فتحى عبد الوهاب، وطارق لطفى، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوى، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.