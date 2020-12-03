منى زكي: "اتربينا على شغل وحيد حامد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة منى زكي، إنها سعيدة بتكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 .

وتابعت منى، خلال حضورها حفل افتتاح المهرجان بصحبة زوجها الفنان أحمد حلمي وإبنتها: "شرف كبير ليا إني بنال جايزة تحمل إسم سيدة الشاشة العربية، وشرف كبير ليا أيضًا إنها في دورة يتم تكريم الأستاذ الكبير وحيد حامد".

واستكملت: "اتربينا على شغل وحيد حامد وكان ليا الشرف إني أشتغل مع الأستاذ وحيد".

وأوضحت: "كنت بشتغل زمان في الهناجر بالمسرح التجريبي، وكنت بعدي قدام الأوبرا وأقول إمتى أقف على الخشبة دي، وجه الوقت، والواحد لما يشتغل على هدفه بيوصله".

وتابعت: "أحمد حلمي، قالي عن التكريم، إني أستحقه، وأجمل حاجة حصلت إنه جه معايا المهرجان النهاردة لإنه بيترعب من كورونا".

وأوضحت: "بنتي جات معايا المهرجان، ودي المرة الأولى اللي بتيجي معايا مناسبة، وبنتي مش ماسكة لي السوشيال ميديا بتاعتي، وهي رسامة، وبتحب ترسم أوي، ومش هجبرها تدخل مجال التمثيل، واللي هي عايزاه تعمله".

وعن فيلم "الصندوق الأسود"، قالت: "كنت قلقانة من نزوله في هذا التوقيت، ولكن سعيدة بنجاحه وتحقيقه لإيرادات جيدة، ومبسوطة وسعيدة بالفيلم، وتجربتي فيه".

أُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.