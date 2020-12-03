شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم السعودى "حد الطار" يفتتح اليوم عروض مسابقة آفاق السينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عرضه العالمى الأول يفتتح الفيلم السعودي "حد الطار" إخراج عبد العزيز الشلاحي اليوم الخميس، عروض مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول "ابن السياف" الذي يقع في حب ابنة مغنية أفراح شعبية، فى نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، وفي مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، يصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانًا أفضل.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير أنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.