محمد فراج: "فخور بإختياري لأول مرة عضوًا بلجنة تحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان محمد فراج، إنه سعيد للمشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 ، كعضو لجنة تحكيم "أسبوع النقاد الدولي".

وتابع فراج، خلال تواجده بحفل إفتتاح المهرجان: "لأول مرة في حياتي يتم إختياري عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة السينمائي، وفخور وفرحان قوي بهذا الإختيار، وإن شاء الله الموضوع ينجح ويكمل على خير".

وأضاف: "يتم إختيار الأفلام الفائزة بوجهة نظر فنية بحتة، لكل من لجنة التحكيم المكونة من الناقدة علا الشيخ، والمخرج إيفان، والممثل محمد فراج، وإختيار الأفلام سيكون طبقًا للرؤية الفنية الخاصة لكل منا".

أُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.