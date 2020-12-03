شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم اليابانى "تحت السماء المفتوحة" يفتتح عروض المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائى، في الثالثة والربع من مساء اليوم الخميس، الفيلم الياباني "تحت السماء المفتوحة" إخراج نيشيكاوا ميوا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم الذي يفتتح عروض المسابقة الدولية للدورة 42، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تدور أحداثه حول "مياكامي" الذي يخرج من السجن بعد أن قضى به معظم عمره، بسبب انتمائه لتنظيم إجرامي نفذ من خلاله مجموعة من الجرائم، إلا أنه يرفض أن يعيش على نفقة إعالة اجتماعية حكومية ويرغب في كسب قوته بنفسه إلا أن المجتمع لا يتقبله.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير أنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.