شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حفظى: مسيرة تامر حسنى بتفكرنى بالعندليب الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد حفظى رئيس مهرجان القاهره السينمائى فى كلمته خلال حفل الافتتاح، إن مسيرة الفنان تامرحسني بتفكره بمسيرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ لنجاحه الطاغى فى الجمع بين الوصول لقمة الغناء والتمثيل معاً، وذلك بعد انتهائه من تقديم أغنيته الجديدة "الدنيا فيلم" خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته 42، والتي بدأت أمس، بدار الأوبرا المصرية .

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى منهم ياسمين صبرى، نيللى كريم، هنا الزاهد، ساندى، هبة مجدى، ليلى علوى، شيرين رضا، إيمان العاصى، درة، صبا مبارك، ريم مصطفى، جومانا مراد، نسرين أمين، نرمين الفقى، إنحى المقدم.

وحضر أيضا خالد سليم، لجين عمران، أسيل عمران، ريهام عبد الغفور، محمد الشرنوبى وزوجته، جميلة عوض، سارة التونسى، ريم مصطفى، هنا شيحة، عمرو يوسف، أحمد داوود وعلا رشدى، يسرا، رانيا منصور، يسرا اللوزى، كريم فهمى وزوجته، النجم أحمد حلمى وزوجته النجمة منى زكى واصطحبا معهما ابنتهما لى لى على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى الدورة 42.

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.