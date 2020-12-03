شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى نقيبا وممثلا وسفيرا للفن والإنسانية وأشياء أخرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أمس الأربعاء، فى ليلة بعنوان "سفير الفن والإنسانية"، ويستحق أشرف زكى عنوان الجائزة وعن جدارة، حيث أثبت أنه ليس فنان فقط، بل لديه مواهب أخرى بعيدا عن الإبداع الفني، والتي تتعلق بالإدارة الحكيمة والعادلة، والإنسانية وحب التواجد بين زملائه والمساعدة إلى مالا نهاية.



الفنان والنقيب اشرف زكي

وثبت الفنان أشرف زكي أنه قادر علي تقديم أدوار الخير والشر، وخفيف الظل في بعض الأدوار، كما أنه قادر علي التواجد الفني رغم انشغالاته الإدارية كنقيب للممثلين، وكما أثبت أنه فنان ورجل إدارى من الدرجة الأولى من خلال قيادته لنقابة المهن التمثيلية سنوات متتالية، بعدما تمسك زملائه أن لا يحصل علي هذا المنصب أحد غيره، وعلي الرغم من إدارته الحكيمة والعادلة، استطاع زكي أن يكشف عن إنسانيته ونبله في الوقوف جانب زملائه في المواقف الصعبة والشدائد قبل الأفراح والمناسبات السعيدة، كما أنه وضح شرف المهنة علي كتفه وحمله دون الخضوع إلى مجاملات قد تسئ إلى منصبه كنقيب مهنه من ارفع المهن.



تكريم اشرف زكي وسط زوجته روجينا وشقيقته متجدة زكي

ولم ينسي أشرف زكي دوره كزوج واب، حيث يعتبر الفنان والنقيب أشرف زكي هو وزوجته الفنانة روجينا من أكثر الأزواج جاذبية في الوسط الفني، فالثنائي يكشفان دائما عن حبهما الممتد منذ سنوات كثيرة رغم تواجد خلافات قطعته فترة لكنهما مازال سويا ليكونا ليكون اشرف زكي نموذج للفنان والنقيب والزوج وإنساني الناجح.



روجينا واشرف زكي

وكرم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فى ليلة بعنوان "سفير الفن والإنسانية"، وحضر الاحتفال عدد كبير من النجوم في مقدمتهم سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنانة وعضو مجلس الشيوخ سميرة عبد العزيز والفنانة الكبيرة لبلبة.



روجينا واشرف زكي في صاحبة السعادة مع اسعاد يونس

وحضرت أيضا زوجته النجمة روجينا، وشقيقته النجمة ماجدة زكى والتي صعدت معه على المسرح وظلت تبكى بعد تكريمه متأثرة من سعادتها بشقيقها، وعدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة وهانى رمزى وإلهام شاهين وصابرين وجومانا مراد ورحاب الجمل وإيهاب فهمى، والمخرج أحمد شفيق والكاتب أيمن سلامة، والممثلة رحاب الجمل.

وبعد التكريم هنأت روجينا زوجها علي الانستجرام بعد التكريم حيث نشرت صور التكريم وعلقا عليها بـ " الف مبروك على التكريم يعمرى تستحق مليون تكريم امبارح كانت لحظات من السعادة والفرح والدموع كانت فى حب اشرف ذكى بشكرا كل الناس اللى ساهمت فى نجاح هذا اليوم بشكر كل الحضور اللي جمعهم حب اشرف ذكى".

كما نشرت صورة روجينا صوره تجمعها بـ أشرف زكي وعلقت عليها بـ " ألف مبروك على التكريم النهاردة تستحق مليون تكريم على رحلة طويلة من العطاء ربنا يرزقك السعادة والصحة احلى حاجه كلمة شكرا على كل اللى قدمته"(صاحب الفضل)شكرا.