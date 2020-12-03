شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم عن انتقادات بدلته بمهرجان القاهرة السينمائى: مهنة التمثيل بقت قاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان إسلام إبراهيم، رسالة لكل منتقدى ظهوره فى افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى، التى أقيمت أمس، فى دار الأوبرا المصرية، حيث نشر صورة للبدلة التي ارتداها فى الحفل عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، ليرد على كل الذين انتقدوا ظهوره.

وقال إبراهيم في منشوره: "مالها البدلة يا جماعة مش فاهم، ولا عشان أنا اللي لابسها فمن حقك تشتم وتجرح حتى لو أنا ما أساءتلكش في حاجة أو غلطت فيك اللبس ده حرية شخصية البدلة كحلي في أبيض عادية جدا أنا شايفها حلوة وما زالت شايفها حلوة، بجد مهنة التمثيل بقت قاسية جدا ومش أي حد يتحملها والتنمر اللي بيتعرضولوا الفنانين بقي لا يحتمل".



منشور إسلام إبراهيم

وأضاف الكوميديان في منشوره قائلاً: "ومحدش يقول متردش أنت شخصية عامة اأنا في الأول والآخر بني آدم وبردوا مش هتقدروا تهزوا ثقتي في نفسي أو في ربنا، أكيد مش كل الناس مقصودة بالبوست بتاعى بفضل ربنا في ناس كتير بتحبني وبتحكم عليا من خلال فني اللي بقدمه وبس ربنا يخليكوا ليا ويكتر من أمثالكم".



إسلام إبراهيم

وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من أمس الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".