شريف مصطفى يقدم الموسيقى التصويرية لمهرجان القاهرة السينمائى بالأوركسترا

وتبنى شريف، تجربة تعد هى الأولى من نوعها فى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائى، عبر تقديم موسيقى كافة فعالياته بشكل لايف حى ومباشر، عبر عزفها بفرقة أوركسترا بقيادة المايسترو جورج قلته، وتم عزفها في فقرات تقديم حفل الافتتاح مع لعبها خلال عروض السجادة الحمراء، وسيتم استمرار عزف عدة مقطوعات جديدة مختلفة خلال جميع فعاليات أيامه التسعة بجانب حفل الختام والندوات والتكريمات وتقديم العروض السينمائية.

وأكد شريف مصطفى، حرصه على تقديم نقلة نوعية لموسيقى مهرجان القاهرة، تتناسب مع كونه أعرق مهرجان سينمائي في مصر والعالم العربي عبر تأليف وإخراج موسيقى تصويرية يتم عزفها بشكل حي ومباشر مع الأوركسترا، بدلاً من الاستعانة بمقطوعات مسجلة ومكررة في الدورات السابقة، موضحًا أن فكرة تقديم مقطوعات موسيقية مؤلفة خصيصاً للمهرجان تماثل الموسيقى التصويرية للأفلام وعزفها لايف تتم في كافة المهرجانات السينمائية العالمية مثل الأوسكار، لإضفاء لمسة موسيقية واقعية تربط الطابع السينمائي بالموسيقي، مؤكداً أن مهرجان القاهرة يستحق تقديم هذه التجربة كونه يماثل كبرى الفعاليات العالمية.