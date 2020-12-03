تراند اليوم : إلهام شاهين عرض”حظر تجوال” بالقاهرة السينمائي.. يطرح قضايا شائكة

عبرت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن سعادتها بمشاركة فيلمها الجديد “حظر تجوال” في الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت شاهين في مقابلة تليفزيونية، إن فيلم “حظر تجوال” يناقش ملفات مهمة جدا، ويطرح قضايا شائكة تحتاج للمواجهة بحسم وقوة.

وعن تكريم السيناريست وحيد حامد قالت: “كاتب كبير ويستحق التكريم، طرح موضوعات مهمة، وعندما نشاهد أعماله السينمائية نلمس كل التغيرات التي طرأت على مجتمعنا، وأعماله تنبأت بتحولات كثيرة في مجتمعنا المصري والعربي، هو باختصار شديد كاتب محب لوطنه والسينما”.

وعن مشروعاتها الفنية الجديدة أوضحت أنها ستعود للدراما التليفزيونية، بمسلسل يحمل عنوان “قلبي يحبك يا دنيا” ويشاركها البطولة هالة صدقي وليلى علوي، وتأليف محمد حلمي هلال، ومن المحتمل عرضه العام المقبل.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي يعرض في حفل الافتتاح فيلم “الأب”، ويكرم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، كما يكرم الفنانة منى زكي بجائزة “فاتن حمامة للتميز”.

