تراند اليوم : بعد الصلح.. وصلة رقص لتامر حسني والسقا علي أنغام الدنيا زي، فيلم

أحيا المطرب تامر حسني حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42

وقام «حسني» بغناء أغنية «الدنيا زى فيلم» وتفاعل معه مجموعة كبيرة من الفنانين خلال غنائه

وظهر الفنانان أحمد السقا وأحمد حلمي وهما يرقصان مع تامر حسني وسط تصفيق حاد وهتافات من الحضور

أغنية «الدنيا زي فيلم» من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، والتي تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية ل مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي يشهد عرض فيلم «الأب The Father» إخراج فلوريان زيلر، وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها “الأب” الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه «Dangerous Liaisons- علاقات خطرة»

ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز

