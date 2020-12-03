ساحرة وناعمة.. صبا مبارك تتألق بفستان بالريش في مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-محمود عبد الناصر

طلت الفنانة صبا مبارك على "الريد كاربت" بحفل فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وارتدت صبا فستانا طويلا، باللون الأسود، بقصة الكب، تميز الفستان بالكشكات عند منطقة الخصر وفتحة ساق.

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.