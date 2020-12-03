صور.. أول ظهور لأحمد فهمي بعد أزمته مع شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كتب - محمود عبدالناصر

ظهر الفنان أحمد فهمي، بحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، بصحبة زوجته الفنانة هنا الزاهد.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول لفهمي، بعد أزمته مع شيكابالا لاعب نادي الزمالك، بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأُفتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الإفتتاح، الذي يُقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، إلتزامًا بقرار مجلس الوزراء.

واختار المهرجان للإفتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي "الأب ــ The Father" إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان، في حفل الافتتاح، جائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.