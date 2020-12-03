بالصورة – نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها بعد مجزرة المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

بعد مرور أشهر على انفجار مرفأ بيروت، خرجت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمتها، وأطلت على الشاشة لأول مرة لتخبر على الإبادة الجماعية التي قامت بها سلطة الفشل والخنوع عشية 4 آب 2020.

وروت نجيم المشاهد المؤثرة وكأنها تعيد تمثيلها من جديد، وواجهت الجمهور للمرة الأولى بصورٍ لوجهها وفكها في غرفة العمليات وحجم الضرر الذي أصاب بشرتها، كما تطرق الحديث إلى قصة سائق سيارة أقلّها بجراحها إلى المستشفى قبل أن يتعرف عليها.

كما عبّرت نجيم عن إحساسها بالإنسانية أولاً في كل من وقف جنبها، حتى قالت عبارة تداولها ناشطون بكثرة على “تويتر”، بأنّها لا تفرق في حياتها بين مسلم ومسيحي، وحين ابتلاها الله بمصيبة كان المنقذ اسمه حسين.

وبذلك شكلّت حالة نادين في رواية الحكاية صدقاً حرّك مشاعر الجمهور وأعادهم لصور اليوم الأليم، لتكون نجيم بحضورها وطريقة ذكرها للتفاصيل والطبيعية المتناهية في حديثها قد صنعت مساحة على الهواء لتطييب جراح المشاهدين بعد نكئها بحقائق حدثت على أرض الوطن ومشاعر حب حقيقي لهذا الوطن لا تنتهي أبداً.