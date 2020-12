كورونا يدفع "وورنر بروس" لعرض أهم أفلامها للبيع "أونلاين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبحث عدة شركات إنتاج أمريكية حاليًا عن منفذ لطرح أفلامها هذا العام من خلال شبكات البث الإلكتروني، ومن بينهم شركة وورنر بروس.

وتسبب وباء كورونا (كوفيد-19) في تأجيل وإلغاء عرض كثير من الأفلام الأجنبية، مما تسبب في تعطيل جدول طرح أفلام عام 2020.

ووفقًا لموقع " جيمز رادار" الأمريكي، تعتزم شركة وورنر بروس طرح الجزء الثاني من فيلم "وندر وومن" في شركات البث الإلكتروني، كما تفكر في ضم 3 أفلام أخرى لقائمة البث الإلكتروني.





وتتضمن قائمة الأفلام: فيلم السيرة الذاتية للمخرج رايان كوجلر Judas and the Black Messiah (يهوذا والمسيح الأسود)، وفيلم الجريمة The Little Things (التفاصيل الصغيرة) للنجوم: دينزل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو، وفيلم Tom & Jerry: The Movie (توم وجيري).

ومن المتوقع طرح هذه الأفلام عام 2021، بعد توقف طرحها هذا العام تخوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وذكر الموقع، أن شركة وورنر بروس ليست الوحيدة، إذ تفكر شركة ديزني أيضًا في طرح عدد من أفلامها عبر شبكة البث ديزني بلاس، ومن بين هذه الأفلام، فيلم الأكشن الحي "كرويلا" وفيلمي بيتر بان وبينوكيو.