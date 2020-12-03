شاهدوا قبل الحذف.. فيلم "ووندر وومان" لمدة شهر واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة وارنر بروس الأمريكية عن طرح فيلم الأكشن Wonder Woman 1984 لمدة شهر واحد فقط.

وفقًا لموقع "فارايتي" الأمريكي، سوف يتم طرح الفيلم في دور السينما 16 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويستمر لمدة شهر، قبل أن يتم طرحه لعرض الفيديو على شبكة سكاي.

ونقل الموقع في خبر حصري، أن مباحثات طرح الفيلم للعرض المنزلي لا زالت قائمة ولم تنته بعد، لكنها وصلت لمراحل متقدمة للغاية.





وأضاف أنه لم يتأكد بعد موعد طرح الفيلم على شبكة سكاي، لكن من المتوقع ألا يمكث وقتًا طويلًا في دور العرض.

وبالنسبة لطريقة طرح الفيلم، فقد يصدر على أشرطة فيديو يتم تأجيرها للعرض في متجر سكاي، وقد يصدر "أون لاين" مباشرة على خدمة سكاي سينما.

وذكر الموقع أن هذه الخطوة تؤكد أن شركات التوزيع البريطانية مرنة للغاية فيما يخص ترتيبات العرض السينمائي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بعد طفرة كورونا (كوفيد-19).