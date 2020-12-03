شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمى للموسم الأخير من مسلسل Vikings قبل طرحه آخر يوم فى 2020.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والإثارة الشهير Vikings، عبر موقع تويتر، عن التريلر الرسمي للموسم الأخير الذي سيضم عشرة حلقات فقط، والمقرر عرضه يوم 30 ديسمبر الجاري عبر منصة أمازون الشهيرة وقناة history الشهيرة.

وضم التريلر عددا كبيرا من اللقطات والحروب والشخصيات الجديدة التي ستنهي أحداث المسلسل الشهير الذي عرض أولي حلقاته في 2013، وحصد عدد كبير من التقييمات من قبل النقاد عبر مدار المواسم الماضية.

مسلسل Vikings من تأليف الكاتب مايكل هيرست، وتم تصويره فى أيرلندا، وبدأ عرضه فى كندا وأمريكا يوم 3 مارس 2013، ويرصد قصصا مستوحاة من حياة أوائل الإسكندنافيين، شعب الفايكنج، الذين عاشوا فى العصور الوسطى، ويرصد حروبهم وتجارتهم واكتشافاتهم للبلاد الأخرى، وبروز شخصية راجنار لوثبروك بطل عصره، الذى استطاع اكتشاف بلاد أخرى لغزوها مثل إنجلترا وفرانكيا، وهى فرنسا.