شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان القاهرة محمد حفظى يشكر وزارة الصحة على دعمها للمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الشكر للوزراء وضيوف المهرجان، كما وجه الشكر للنجم تامر حسني على مشاركته فى إحياء حفل المهرجان وتقديمه أغنية المهرجان، مؤكدا أنه استطاع أن يجمع بين السينما والغناء، كما وجه الشكر لوزارة الصحة على دعمها للمهرجان بفريق يصل إلى 120 شخصا من الفرق الطبية. وعرض حفظى رسالة مصورة من رؤساء مهرجان كان وبرلين وفينسيا وهي رسالة دعم لمهرجان القاهرة السينمائي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.