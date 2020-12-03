شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات على الريد كاربت.. نجوم ونصفهم الحلو على السجادة الحمراء بافتتاح مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت عدد من نجوم الفن الأنظار أثناء حضورهم على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في الدورة 42، بعدما تبادلوا القبلات للتغبير عن الحب بينهم، منهم أحمد الفيشاوي َزوجته، وعبير صبري وزوجها، ومحمد فراج وخطيبته بسنت شوقي.

كما حضر أيضا عدد من نجوم الفن مع نصفهم الحلو والتقطوا عددا من الصور التذكارية، منهم أحمد حلمي وزوجته مني زكي، كريم فهمي وزوجته، أحمد داوود وعلا رشدي، بشري وزوجها.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".