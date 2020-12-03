السقا وحلمى يرقصان مع تامر حسنى على "الدنيا زى فيلم" فى مهرجان القاهرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم تامر حسنى أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بعنوان "الدنيا أصلا زي فيلم" وهو العرض الذي فاجأ وأبهر جميع الحاضرين وتفاعل معها النجوم بشدة، حيث رقص تامر برفقة السقا وأحمد حلمي.

كما دعا أشرف عبد الباقى النجم تامر حسنى إلى خشبة المسرح وقال: "اطلع يا تامر آخد معاك صورة.. كما تحدث عن خلافه مع السقا بشكل ساخر"، فقال حسني: "السقا لو ساب التمثيل يشتغل ديلفري بالحصان، ومكى يشارك في مطعم حمام"، ثم قدم تامر أغنيته التى صنعت للمهرجان مع استعراض راقص مبهر".

وبدأ افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى منذ قليل بتحية السلام الجمهورى، ثم عرض فيديو عن تأثير فيروس كورونا على صناعة السينما فى العالم والخسائر التى سببها. ثم صعد على المسرح النجم أشرف عبد الباقي لتقديم الحفل الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى، وتحدث عن التحديات التى تواجه الصناعة فى ظل تفشي فيروس كورونا، وتساءل ساخرًا: "لو المخرج مش لاقي شغل بسبب كورونا هيشتغل إيه؟.. سايس"، وأضاف: "طب الممثل يعمل إيه".

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".

وتدور أحداث الفيلم، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه فى العمر، ولا يقبل المساعدات التى تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

الفيلم الذى يضعه المتابعون للسينما فى صدارة الأعمال التى ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها؛ الأوسكار والبافتا وإيمى وسيسل بى دوميل، وتشاركه البطولة فى دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزى روفَس سيوَل فى دور زوج الابنة.