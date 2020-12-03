شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل لـ منى زكى بعد تكريمها فى مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة منى زكى على توجيه الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي يقام اليوم في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة: "شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي".

وأضافت زكي في فيديو نشرته إنجي علي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالي، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمري ماسمعت صوت بالرقي ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدروة الي فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادى".

ومن المقرر عرض عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر في الافتتاح وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".