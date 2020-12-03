شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى بعد تكريمها بمهرجان القاهرة: ممتنة لأنى ممثلة وبشتغل بمجال الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان القاهرة السينمائى النجمة مني زكي، وقدم لها التكريم النجمة منة شلبي، وقالت منى إنه شرف كبير أن تكرم في مهرجان بلدها مهرجان القاهرة، مؤكدة أنه أهم مهرجان في مصر، وكانت تتمنى أن تقف على مسرح المهرجان وتكرم باسم فاتن حمامة.

وأشارت مني زكي إلى أنه شرف كبير وأنها كانت محظوظة أنها تسمع صوتها في التليفون، وأشارت منى أن تكريمها فى دورة مع السيناريست الكبير وحيد حامد شرف كبير.

واختتمت منى أنها ممتنة أنها تعمل ممثلة وأن شغلانتها في مجال الفن، وسعيدة أنها عاشت حياة ناس كثيرة من خلال التمثيل.

ومن المقرر عرض عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر في الافتتاح وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".



