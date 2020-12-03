شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله بمهرجان القاهرة: فيديريكو فيللينى ملأ حياتنا بأحلى كوابيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد المخرج الكبير يسري نصر الله على مسرح مهرجان القاهرة، وذكر أنه فى عام 68 كان عمره أقل من 16 سنة وشاهد فيلم للمخرج فيديريكو فيلليني واستمتع به جدا، وأضاف نصر الله أن فيلليني مخيف لأي سينمائي لأن الجميع يريد أن يكون جزءا منه، ولكن نخاف من الوقوع في فخ التقليد لكن الحقيقة أنه لا يقلد.

واختتم حديثه أن فيلليني ملأ حياتنا بأحلى أحلام وأحلى كوابيس ليعرض بعد ذلك فيلما قصيرا عن فيلليني احتفالا بمئويته.

ومن المقرر عرض عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر في الافتتاح وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان من اليوم الأربعاء إلى 10 ديسمبر المقبل.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".



